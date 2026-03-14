Белый дом открыто признал, что российская нефть критически важна для глобального энергетического баланса. Издание отмечает, что это стало первым подобным случаем после ужесточения санкций из-за конфликта на Украине.
«Этот жест имеет большое политическое значение Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», — говорится в материале.
По данным газеты, это решение США еще более ослабило единство западной коалиции. Для Белого дома санкции являются гибким политическим инструментом, тогда как в Европе отказ от зависимости от российской энергетики стал политическим обязательством.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что снятие США санкций с российской нефти фактически подтверждает, что без России мировой энергетический рынок не может функционировать стабильно. Отмена ограничений коснется около 100 миллионов баррелей.