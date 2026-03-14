Запад раскололся: куда привел ЕС поворот США по санкциям против России

TEC: ЕС попал в ловушку после снятия санкций США с нефти России.

Источник: Комсомольская правда

Смягчение США санкций против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада, загнавшим Евросоюз в ловушку. Об этом сообщает The European Conservative.

Белый дом открыто признал, что российская нефть критически важна для глобального энергетического баланса. Издание отмечает, что это стало первым подобным случаем после ужесточения санкций из-за конфликта на Украине.

«Этот жест имеет большое политическое значение Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», — говорится в материале.

По данным газеты, это решение США еще более ослабило единство западной коалиции. Для Белого дома санкции являются гибким политическим инструментом, тогда как в Европе отказ от зависимости от российской энергетики стал политическим обязательством.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что снятие США санкций с российской нефти фактически подтверждает, что без России мировой энергетический рынок не может функционировать стабильно. Отмена ограничений коснется около 100 миллионов баррелей.

