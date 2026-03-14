Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Сум разгорается бой с особыми наемницами: главная новость СВО 14 марта

Под Сумами обнаружили кубинских наемниц. Военный Иванников сказал, для каких задач их завербовали и что с ними будет в плену.

Источник: Аргументы и факты

Участвующих на стороне ВСУ наемниц с Кубы заметили в зоне боевых действий на Украине, а именно в Сумской области. По информации, полученной от украинского военнопленного Николая Журбы, эти иностранные гражданки получают ежемесячное вознаграждение в размере 5000 долларов США за свою службу.

После возвращения на родину женщины получают ряд льгот, включая бесплатные медицинские услуги и возможность преподавать военную подготовку без профильного диплома, утверждает пленный Журба.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru предположил, что кубинских наемниц могут использовать как операторов дронов на передовой.

«Это могут быть операторы беспилотных летательных аппаратов, которые полностью отрабатывают свои доллары. Их задача — не только удары по российским военнослужащим, но и по мирным гражданам, которых они могут использовать в качестве учебных целей для отработки навыков применения БПЛА. Это опасные террористки, которые отрабатывают свои гонорары», — отметил Иванников.

Он также подчеркнул, что уничтожение таких специалистов является одной из приоритетных задач для российских вооруженных сил.

Касательно обращения с наемницами в случае их попадания в плен, подполковник запаса Иванников констатировал, что к ним будут относиться, как и к любым другим военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.

«Если женщины из этих подразделений попадут в российский плен, к ним применят все должные нормы права. Они будут обеспечены всем, чем положено в следственных изоляторах. Беспокоиться за их судьбу с правовой точки зрения не приходится», — пояснил он aif.ru.

Однако эксперт добавил, что российские военные зачастую предпочитают не брать в плен иностранных специалистов, подобных упомянутым кубинкам.

«Российские военные предпочитают не брать в плен таких террористов ввиду их особой социальной опасности и тяжести содеянных этими боевичками преступлений на передовой», — заключил Иванников.

