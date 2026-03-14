Студенты колледжа навестили семью участника СВО в Железногорске-Илимском

Андрей Аннин выполняет боевые задачи «за ленточкой».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Студенты Профессионального колледжа Железногорска-Илимского посетили семью бойца СВО, который находится «за ленточкой». Сержант Андрей Аннин также ранее учился в этом колледже и получил профессии машиниста на открытых горных работах, горного техника — электромеханика в 2005 году. Директору учебного заведения поступило письмо от командира войсковой части с просьбой поблагодарить родителей за воспитание сына — героя, сообщают в правительстве Иркутской области.

— Для наших студентов — большая честь передать слова благодарности за сына — настоящего защитника Отечества. Многие наши выпускники сейчас находятся на передовой, и мы хорошо понимаем, что за каждым подвигом на фронте стоит любовь, труд и достойное воспитание в семье, — сказала директор Профессионального колледжа Железногорска-Илимского Елена Сотникова.

Андрей Геннадьевич Аннин выполняет боевые задачи с сентября 2022 года. Мужчина — командир инженерно-саперного отделения. Зарекомендовал себя как профессионал своего дела. Несмотря на полученное ранение, с честью и мужеством продолжает выполнять боевые задачи.