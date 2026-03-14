В Красноярск из Китая привезли более трех тонн зараженных вредителем перца, капусты и винограда

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили партию перца, пекинской капусты и винограда общим весом 3,5 тонны, привезенную в краевой центр из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Лабораторные исследования подтвердили: в пекинской капусте, перце и винограде обнаружены западный цветочный трипс и червец Комстока. Продукцию обработали разрешенными к применению препаратами, безопасными для людей. В ведомстве пояснили, что западный цветочный трипс питается клеточным соком растений и является активным переносчиком вирусов-возбудителей опасных заболеваний растений. Червец Комстока может заселять более 300 видов растений. Его основной пищей являются груша, яблоня, гранат, персик и виноград. Напомним, что накануне из Красноярского края в Китай вывезли больше двух тысяч тонн рапсового жмыха.