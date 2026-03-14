Трамп заявил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харк

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США ликвидировали все цели на иранском острове Харк.
«По моему приказу Центральное командование вооружённых сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на “жемчужине” Ирана — острове Харк», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Напомним, остров Харк находится в Персидском заливе.
По данным Axios, через остров Харк осуществляется около 90 процентов поставок нефти на мировой рынок, он является стратегически важным объектом энергетической инфраструктуры Ирана.
Трамп заявил, что решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова, при этом он пригрозил сделать это.
«Я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Но если Иран или кто-либо сделают что-то, что помешает свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно изменю это решение», — говорится в публикации.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
