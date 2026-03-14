Жара придет в марте: синоптик рассказал об аномальной погоде

Март в Москве и области будет аномально жарким, отметила в разговоре с aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Мы предполагали, что март будет с хорошей положительной аномалией температуры воздуха. Прогноз подтверждается, например, 13 марта максимальная температура достигла рекордных значений. В 15 часов по Москве было 13,8 градуса тепла на станции ВДНХ, по которой ведётся климатический мониторинг. Не исключено, что ещё и впереди будут следующие рекорды, в частности, может быть, и в воскресенье максимальная температура достигнет рекордных значений. Это касается не только Москвы, но и большинства городов центрального района», — сказала синоптик.
По словам эксперта, очень тёплая для этих чисел марта погода сохранится у практически до конца второй декады.
«В ближайшие 10 дней осадков в виде снега не ожидается, погода сохранится у нас сухая и довольно солнечная. Температура будет сохранится выше климатической нормы на 5−8 градусов», — отметила собеседница издания.
Позднякова уточнила, что и в прошлом году, а марте наблюдались несколько дней с рекордно высокой температурой.
«Практически все мартовские рекорды температуры принадлежат вот XXI веку. Это говорит о том, что у нас климат меняется в сторону потепления весеннего месяца», — резюмировала эксперт.