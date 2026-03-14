В Хабаровском крае закрыли две ледовые переправы и открыли одну новую

Обслуживающие организации демонтировали все знаки, проезд в этих местах строго запрещен. Спасатели предупреждают: выезжать на лед там, где переправы уже закрыты, смертельно опасно — высок риск провала. В Ульчском районе, напротив, открылась переправа между селами Богородское и Ухта. Ее грузоподъемность — до пяти тонн.
Всего в крае сейчас действует 23 ледовые переправы, на которых специалисты рекомендуют строго соблюдать знаки и учитывать грузоподъемность: с потеплением она снижается. При происшествии автомобилистов просят звонить по номеру 112.