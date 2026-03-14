Добровольную геномную регистрацию предлагают пройти жителям Иркутской области

Процедура доступна в Иркутске и Братске — это поможет быстро установить личность в экстренных случаях.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Приангарья напоминают жителям о возможности пройти добровольную государственную геномную регистрацию. Эта процедура позволяет внести генетическую информацию человека в защищённую федеральную базу данных — и может оказаться крайне полезной в чрезвычайных ситуациях: например, при исчезновении человека, несчастных случаях или стихийных бедствиях.

Чтобы пройти регистрацию, гражданин подаёт заявление и оформляет письменное согласие на процедуру. Затем у него берут биологический материал — достаточно образца слюны с внутренней стороны щеки. В лаборатории на основе образца выделяют ДНК и формируют уникальный генетический профиль. Полученные данные вносятся в государственную федеральную базу геномной информации. При этом вся информация хранится с соблюдением строгих мер конфиденциальности.

Стоимость услуги составляет 1 400 рублей.

Подробности можно узнать на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области.