Добровольную геномную регистрацию предлагают пройти жителям Иркутской области

Полицейские Приангарья напоминают жителям о возможности пройти добровольную государственную геномную регистрацию. Эта процедура позволяет внести генетическую информацию человека в защищённую федеральную базу данных — и может оказаться крайне полезной в чрезвычайных ситуациях: например, при исчезновении человека, несчастных случаях или стихийных бедствиях.
Чтобы пройти регистрацию, гражданин подаёт заявление и оформляет письменное согласие на процедуру. Затем у него берут биологический материал — достаточно образца слюны с внутренней стороны щеки. В лаборатории на основе образца выделяют ДНК и формируют уникальный генетический профиль. Полученные данные вносятся в государственную федеральную базу геномной информации. При этом вся информация хранится с соблюдением строгих мер конфиденциальности.
Стоимость услуги составляет 1 400 рублей.
Подробности можно узнать на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области.