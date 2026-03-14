Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Черемушкин назвал опасный возраст для заболевания раком желудка

У блогера Валерии Чекалиной после четвертых родов обнаружили рак желудка четвертой стадии. Онколог Евгений Черемушкин рассказал, чем опасен этот вид онкологии.

Источник: Аргументы и факты

Рак желудка, как у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), постепенно молодеет, сообщил в беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин.

Напомним, Лерчек 26 февраля родила четвертого ребенка. После родов она попала в онкологическую реанимацию.

Отец ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогера диагностирован рак с метастазами, а ее подруга Алина Акилова добавила, что речь идет о раке желудка четвертой стадии.

«Рак желудка молодеет. При этом средний возраст пациентов с этим заболеванием — 50 лет и старше. Но все равно должны быть какие-то причины: образ жизни, вредные привычки и фоновые патологии. Рак — это болезнь стареющего организма, с каждым годом риски возрастают, потому что теряется контроль собственной иммунной системы, растет внутренний дисбаланс», — пояснил врач.

Сейчас Чекалиной 33 года. У нее четверо детей.

Ранее онколог Черемушкин оценил вероятность ремиссии у Лерчек.