В Японии назвали цель переброски США тысяч военных на Ближний Восток

Профессор Университета Мэйкай Тэцуо Котани считает, что переброска морпехов США с японской базы в ближневосточный регион, вероятно, связана с планами Вашингтона взять под контроль иранские острова Хешм и Харк.
«31-й экспедиционный корпус морской пехоты отправляется с Окинавы на Ближний Восток. Предполагаемая цель — захват острова Кешм в Ормузском проливе и острова Харк в Персидском заливе», — написал Котани в соцсети X.
По оценке эксперта, этот шаг повышает вероятность проведения наземной операции. Кроме того, подобные действия США усилят экономическое давление на Иран.
Немногим ранее газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон отправляет на Ближний Восток до 5 тыс. моряков, пехотинцев и боевых кораблей.
В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ВС США якобы уничтожили все военные цели на иранском острове Харк.