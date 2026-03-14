Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лондон засекретил данные о ракетах Storm Shadow перед ударами по Брянску

Послов Британии и Франции вызвали в МИД из-за атаки ВСУ Брянска ракетами Storm Shadow. Военный эксперт Кнутов рассказал о поставках этих ракет Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Лондон тайно поставил Украине ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атаковал Брянск. Какое количество этих ракет находится на вооружении украинской армии, сложно судить из-за скрытных поставок. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow 10 марта. В результате семь человек погибли, десятки пострадали.

«Семь ракет было использовано. Это говорит о том, что Лондон отгрузил Киеву эти ракеты. В Британии сделали заявление, что больше не будут сообщать открыто о поставках оружия киевскому режиму. Поэтому вот откуда у них взялось даже такое количество ракет, учитывая, что мы прежде их всех либо сбили, либо уничтожили как сами ракеты, так и их носители», — сказал Кнутов.

Также эксперт добавил, что в ВСУ закончилась значительная часть поставленных ранее ракет ATACMS.

«Думаю, что значительная часть ATACMS закончилась. Но какой-то резерв может существовать, который ВСУ поддерживают для какого-то внезапного удара. Американцы во всяком случае не сообщали о том, что поставляют эти ракеты на Украину», — уточнил Кнутов.

Ранее МИД РФ сообщил о вызове послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами франко-британского производства. Министерство требует дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ.