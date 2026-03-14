Пилоты США в панике: генерал раскрыл секретную тактику войны в Иране

Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» взяла на себя ответственность за инцидент, заявив, что самолет был сбит. Однако американская сторона категорически отрицает эту версию, утверждая, что никаких ударов по воздушному судну не наносилось.
Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов, в беседе с aif.ru, представил свою оценку произошедшего, оценив две основные версии.
Версия 1: Успешное действие ПВО.
США признали, что потеряли заправщик. Для Вашингтона это серьезная потеря, обратил внимание генерал.
«Если иракские системы ПВО смогли сбить один из самолетов, а второй повредить, то это большой ущерб для коалиционных сил на Ближнем Востоке», — отметил Попов.
Он подчеркнул, что самолеты-заправщики играют критически важную роль в обеспечении длительных боевых миссий.
«По моим данным, там работает шесть заправщиков. Это самолеты достаточно дальнего действия, они заходят в зону дозаправки, отдают топливо и потом могут отправиться на оперативный аэродром, если нужно обеспечивать повторный удар, или уходят на дальний аэродром, чтобы их не достали ни ракеты, ни бомбардировщики», — пояснил эксперт.
Генерал Попов выразил сомнения относительно скорого возвращения поврежденного самолета к выполнению боевых задач, добавив, что оставшихся сил для выполнения маневров недостаточно.
Он также считает, что поразить самолет-заправщик системами ПВО довольно затруднительно: «Как правило, дозаправка происходит далеко от линии соприкосновения. Это все рассчитывается и моделируется Военно-воздушными силами, которые организуют налеты на Иран… Говорить о том, что истребители могли подскочить к заправщикам, я бы тоже не стал, я в это не верю».
Версия 2: Иранская провокация и хаос в небе.
Владимир Попов считает более вероятной версию, согласно которой иранские силы могли спровоцировать столкновение двух заправщиков, что стало причиной крушения одного из них.
«Ракеты ПВО могли спровоцировать маневр в воздухе, — объяснил генерал. — Самолеты, когда увидели, что по ним работают ракеты, стали уходить от удара вместе с заправляемым самолетом. Они сразу отцепляются и начинают маневрировать, набирать высоту или опускаться резко вниз, влево, вправо. Хаотичность этих движений могла привести к столкновению воздушных судов. Испугали их, грубо говоря».
По мнению Попова, именно это столкновение привело к потере управления одним самолетом, в то время как второй, несмотря на повреждения, смог добраться до аэродрома посадки на дружественной территории.
«Ракеты не столько сбили самолеты, сколько внесли сумятицу в рабочую обстановку, создали аварийную ситуацию. Нужно учитывать, что пилоты находятся в большом напряжении, потому что они выполняют реальную боевую задачу и дозаправляются. Поэтому спровоцировать столкновение достаточно просто», — подвел итог генерал.
США не признает серьезные потери.
Центральное командование ВС США подтвердило, что все шестеро членов экипажа рухнувшего на западе Ирака самолета-заправщика KC-135 погибли. Расследование причин крушения продолжается, и его результаты будут иметь значительные последствия для дальнейших военных действий в регионе.
Заправщик КС-135 стал четвертым воздушным судном, которое США потеряли в ходе операции «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке. Еще три истребителя F-15 были поражены в результате инцидента с «дружественным огнем» со стороны ПВО Кувейта, которые ошибочно приняли их за цели противника.
США утверждают, что в конфликте с Ираном погибли 11 человек. Однако реальные потери могут быть намного больше. Иранские источники приводят цифры, в десятки раз превышающие официальные данные США. По сообщениям Корпуса стражей исламской революции, США потеряли убитыми и ранеными почти 700 человек.