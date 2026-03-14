Расплата за Ставрополь, Адыгею: удары накрыли лютым огнем места пуска БПЛА

Ночь с 12 на 13 марта стала одной из самых напряженных для систем противовоздушной обороны юга России.
Массированная атака беспилотников затронула сразу несколько регионов, включая Ставропольский край и Республику Адыгея. Однако эксперты уже установили не только возможные цели врага, но и географию запуска этих дронов.
В эксклюзивной беседе с aif.ru академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыл детали маршрутов украинских БПЛА.
«Они обогнули Крым»: маршрут на Ставрополье.
Согласно официальной информации Министерства обороны, минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 176 украинских беспилотников над территорией страны. Атаке подверглись Ростовская, Курская, Брянская, Белгородская области, Республика Крым, Краснодарский край и другие регионы. Особо напряженная ситуация сложилась на Северном Кавказе.
В Ставропольском крае боевую работу несли расчеты ПВО: три вражеских дрона были сбиты ночью, и еще два — уже на рассвете. Глава региона Владимир Владимиров оперативно сообщил жителям, что беспилотники ВСУ были нацелены на промышленную зону Невинномысска.
Местных жителей призвали к бдительности и попросили не приближаться к обломкам сбитых БПЛА.
«Беспилотники в сторону Ставрополья запустили из Одесской области. Они обогнули Крым и дальше продолжили двигаться в направлении цели. Объектом атаки могло стать предприятие Невинномысска», — пояснил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Налет на Адыгею: 29 сбитых целей и новая эра в воздухе.
Не менее драматично события развивались и в соседней Адыгее. По данным оборонного ведомства, в небе над республикой было уничтожено 29 вражеских дронов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил, что на земле последствий удалось избежать благодаря четкой работе военных.
Траектория атаки на этот регион оказалась схожей со ставропольской, но имела свои географические особенности.
«Беспилотники в сторону Адыгеи запустили с территории Одесской области. Дроны пролетели через Крым, обогнули его и дальше продолжили двигаться в направлении региона, с северной стороны Кавказского хребта», — рассказал Максим Кондратьев.
Эксперт обратил особое внимание на техническую сторону вопроса. По его словам, нынешняя атака показала, что тактика противника меняется.
«Примечательно, что в атаках сейчас участвуют не только беспилотники с двигателем внутреннего сгорания, но и БПЛА с реактивными двигателями. Нужно понимать, что мы входим в эру реактивной беспилотной авиации дальнего радиуса действия», — подчеркнул академик.
Угроза с южного направления.
Тот факт, что дроны запускались именно из Одесской области, говорит о попытке ВСУ нащупать слабые места в обороне южных рубежей России, используя протяженность морской границы. Обходной маневр через Крым и наведение на цели в предгорьях Кавказа свидетельствуют о сложном программировании полетных заданий.
Несмотря на то, что большинство целей было поражено, жителям Ставрополья и Адыгеи вновь напомнили о правилах безопасности. Власти призывают сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и незамедлительно сообщать о любых подозрительных предметах или звуках в небе.
Ответ за атаки.
Десятки «Гераней» вылетели в сторону Днепропетровской области и в районе Затоки Одесской области.
Цели — подрыв военных производств с комплектующими для дронов и ракет. Окрестности Измаила Одесской области, откуда чаще всего идут запуски дронов на юг России, поразил мощный взрыв.
«Герани» ударили точно в места запуска дронов, совершив возмездие за удары по мирным городам РФ.