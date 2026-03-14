Штрафы грозят УК в Хабаровском крае за ненадлежащую уборку домовых территорий

Инспекторы краевого Госжилнадзора при участии общественности и управляющих компаний (УК) проверяют очистку крыш и дворов многоквартирных домов Хабаровска. Как отметили в ведомстве, с наступлением теплых температур жители все чаще жалуются на неудовлетворительную уборку придомовых территорий от снега и сосулек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«С начала 2026 года по этому вопросу в Госжилинспекцию поступило более 70 обращений», — говорится в сообщении.
Так, в районе домов 1, 3, 5, 13, 14 и 32 квартала ДОС управляющая организация недостаточно ответственно подошла к уборке крыш от снега и сосулек. При этом, хорошую работу УК инспекция отметила во дворе дома 3 по улице Дежнева. По результатам рейда по шести домам управляющим компаниям, допустившим ненадлежащую уборку территорий, грозит штраф.
«В целом состояние уборки дворов удовлетворительное, но есть дома, требующие внимания в части нависания сосулек. В таком вопросе как сосульки — важна скорость реакции, необходимо незамедлительно принять меры предосторожности, чтобы обезопасить жителей домов. Сейчас проедем и зафиксируем все выявленные факты, чтобы дальше наказать недобросовестных организаций. Избежать ответственности не получится. По поручению губернатора края нами усилен контроль за деятельностью управляющих компаний края», — сказал начальник главного управления Сергей Распутин.
Напомним, что сосульки представляют опасность для жизни и здоровья жителей, в связи с чем меры по их уборке необходимо принимать незамедлительно. До момента очистки крыш опасную территорию обязательно следует загораживать от прохода. Ответственность за нарушение правил в данном случае не только административная, но и может стать уголовной при причинении вреда жизни и здоровью жителей.
Главное управление напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством, управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание придомовой территории многоквартирного дома, включая уборку крыш от сосулек. При обнаружении подобных нарушений жители вправе обратиться с заявлением в свою УК. В случае бездействия вопрос может быть передан на рассмотрение в государственную жилищную инспекцию или иные контрольно-надзорные органы. Для подачи жалоб жители могут воспользоваться государственной информационной системой «ГИС ЖКХ».