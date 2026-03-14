Аэропорт Николаевска-на-Амуре обязали обеспечить доступной средой

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проверила, как оператор аэропорта АО «Хабаровские авиалинии» соблюдает права пассажиров с ограниченными возможностями. Выяснилось, что входная лестница аэровокзала не оборудована тактильно-контрастными указателями или фактурным покрытием, а для посадки и высадки маломобильных пассажиров на борт самолета не используются специальные подъемные устройства.