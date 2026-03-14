Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Николаевска-на-Амуре обязали обеспечить доступной средой

Транспортная прокуратура через суд обязала аэропорт Николаевска-на-Амуре создать условия для инвалидов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Комсомольская правда

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проверила, как оператор аэропорта АО «Хабаровские авиалинии» соблюдает права пассажиров с ограниченными возможностями. Выяснилось, что входная лестница аэровокзала не оборудована тактильно-контрастными указателями или фактурным покрытием, а для посадки и высадки маломобильных пассажиров на борт самолета не используются специальные подъемные устройства.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, руководителю предприятия было внесено представление, но меры не были приняты. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Суд требования удовлетворил — аэропорт обязали привести объект в нормативное состояние. Исполнение решения остается на контроле прокуратуры.