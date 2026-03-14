Иванников сказал, что будет с наемницами ВСУ с Кубы при попадании в плен

Под Сумами служат наемницы ВСУ, прибывшие с Кубы. Военный эксперт Иванников сказал, что их ждет при попадании в плен.

Источник: Аргументы и факты

К наемницам ВСУ с Кубы при попадании в российский плен будут применяться все должные нормы права, но российские военные предпочитают не брать в плен иностранных специалистов. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее украинский военнопленный Николай Журба рассказал о нахождении в Сумской области наемниц с Кубы, которым за службу платят по $5 тысяч в месяц.

По мнению Иванникова, женщины с Кубы, воюющие за ВСУ, могут выполнять задачи операторов БПЛА на передовой.

«Если женщины из этих подразделений попадут в российский плен, к ним применят все должные нормы права. Они будут обеспечены всем, чем положено в следственных изоляторах. Беспокоиться за их судьбу с правовой точки зрения не приходится. Но в большинстве случаев российские военные предпочитают не брать в плен таких террористов ввиду их особой социальной опасности и тяжести содеянных этими боевичками преступлений на передовой», — добавил эксперт.

Уничтожение таких специалистов является одной из задач Вооруженных сил РФ, подчеркнул Иванников.

