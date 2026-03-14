В Приморье полиция провела массовую проверку водителей такси

В ходе рейдов «Такси» стражи порядка проверили 74 автомобиля, в том числе с опознавательными знаками известных агрегаторов. Итог — 13 административных протоколов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Чаще всего водители попадались на отсутствии техосмотра и полисов ОСАГО. В полиции напоминают: поездка в машине без документов — это лотерея со здоровьем. Легальный перевозчик обязан проходить проверки и страховать ответственность.
Граждан просят не рисковать и пользоваться услугами только официальных такси. Если вы стали свидетелем нарушения, то сообщите в ГАИ по телефонам: 231−09−08, 231−04−08. Также работает круглосуточный телефон доверия УМВД: