Страны Европы оказались в ловушке после решения Соединённых Штатов о российской нефти, сообщает The European Conservative.
В материале сказано, что смягчение ограничительных мер в отношении Российской Федерации и её энергетики является поворотным моментом для западных стран. В США признали, что для баланса мировой энергетической системы требуется российская нефть.
«Единоличное решение США фактически поставило Европу в безвыходное положение», — говорится в публикации.
Автор отметил, что американская сторона считает санкции гибким политическим инструментом.
«В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. Европейские правительства исходили из высоких экономических издержек, связанных с сокращением зависимости от РФ. Европа оказалась в ловушке между прагматизмом и грузом собственной риторики», — написал он.
Напомним, Министерство финансов Соединённых Штатов ввело временное исключение, разрешающее операции с углеводородами и продуктами их переработки российского происхождения, загруженными на танкеры до 12 марта.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время позиции РФ и Соединённых Штатов в вопросе стабилизации мировых рынков энергоресурсов совпадают.