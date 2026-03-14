Диетолог Кованова сказала, сколько можно пить горячего шоколада без вреда

Горячий шоколад содержит полифенолы какао, которые являются антиоксидантами, но при этом в напитке очень много сахара, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Горячий шоколад может быть источником полифенолов какао, которые обладают антиоксидантным действием и могут поддерживать сердечно-сосудистую систему, однако в большинстве напитков высокая доля сахара и насыщенных жиров. С точки зрения нутрициологии — напиток не полезен», — объяснила эксперт.
Диетолог уточнила, что если очень хочется, то можно выпить один стакан горячего шоколада в неделю, если нет противопоказаний.
"Горячий шоколад не нужно употреблять людям с диабетом, ожирением, заболеваниями поджелудочной железы, выраженной гипертонией и чувствительностью к кофеину или теобромину, — отметила она.
