Диетолог Кованова сказала, сколько можно пить горячего шоколада без вреда

Многие любят употреблять в качестве десерта горячий шоколад. Полезен он или вреден для здоровья, на этот вопрос ответила диетолог Софья Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Горячий шоколад содержит полифенолы какао, которые являются антиоксидантами, но при этом в напитке очень много сахара, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Горячий шоколад может быть источником полифенолов какао, которые обладают антиоксидантным действием и могут поддерживать сердечно-сосудистую систему, однако в большинстве напитков высокая доля сахара и насыщенных жиров. С точки зрения нутрициологии — напиток не полезен», — объяснила эксперт.

Диетолог уточнила, что если очень хочется, то можно выпить один стакан горячего шоколада в неделю, если нет противопоказаний.

"Горячий шоколад не нужно употреблять людям с диабетом, ожирением, заболеваниями поджелудочной железы, выраженной гипертонией и чувствительностью к кофеину или теобромину, — отметила она.

Ранее диетолог Кованова объяснила, как часто можно употреблять сладкую газировку.