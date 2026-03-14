Макрон исключил ослабление санкций против России из-за нефтяного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не намерен пересматривать санкционную политику в отношении России, несмотря на колебания нефтяных цен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Заявление прозвучало в пятницу, 13 марта, на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

— Контекст повышения цен на нефть ни в коем случае не должен привести к пересмотру нашей позиции по санкциям против России. Эту позицию заняла G7, и это, конечно же, позиция Франции и Европы, — приводит слова Макрона газета Le Monde.

Зеленский в пятницу, 13 марта, раскритиковал решение американского лидера Дональда Трампа частично отменить нефтяные санкции против России.

Днем ранее Белый дом разрешил покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на танкеры до 12 марта, о чем сообщили в генеральной лицензии управления Минфина США. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, выгодна ли эта ситуации России и возможны ли смягчения других санкций.

Смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также отметил, что без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
