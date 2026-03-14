Угроза по БПЛА и план «Ковер» действуют в Волгоградской области

В Волгоградской области 14 марта действует беспилотная опасность, которая была введена накануне в 23:27 мск. Смс-сообщения от системы РСЧС, информирующие жителей об отбое угрозы, пока не поступали.
Ночью в Волгограде в 01:14 мск был закрыт аэропорт. Такое решение приняла Росавиация для обеспечения безопасности полетов. Прием и выпуск воздушных судов пока не осуществляется.
