Во Владивостоке начали проверять вывески заведений на соответствие закону

Специалисты управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока и сотрудники районных административно-территориальных управлений начали рейды по контролю за рекламой на вывесках заведений города. Нарушителей сначала просят просто устранить нарушения, в противном случае их ждут штрафы.
Напомним, что с 1 марта в России принят федеральный закон о русификации названий. В частности, теперь все заведения и организации не могут использовать в своих названиях и, соответственно писать на вывесках, иностранные слова. Исключение только для товарных знаков, которые официально зарегистрированы на территории нашей страны до этой даты.
«В ходе рейдов мы определяем, есть ли нарушения. Если надо выдадим предписание об их устранении», — сообщили в мэрии.
Если предприниматели не подчинятся требованиям закона, то вывески с нарушениями принудительно демонтируют. Также за подобные нарушения предусмотрены штрафы.