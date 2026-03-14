Во Владивостоке начали проверять вывески заведений на соответствие закону

Напомним, что с 1 марта в России принят федеральный закон о русификации названий. В частности, теперь все заведения и организации не могут использовать в своих названиях и, соответственно писать на вывесках, иностранные слова. Исключение только для товарных знаков, которые официально зарегистрированы на территории нашей страны до этой даты.