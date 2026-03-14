Рак начал охоту на молодых: онколог назвал причины заболевания Лерчек

После четвертых родов у блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) обнаружили рак желудка четвертой стадии. Сейчас ей 33 года. В последнее время блогер пропагандировала здоровый образ жизни и правильное питание, а также проводила марафоны по похудению.
Почему у человека, ведущего здоровый образ жизни, может появиться онкология и для кого опасен рак желудка — в материале aif.ru.
Роды, рак и уголовное дело.
После затяжного судебного процесса и развода с супругом и фигурантом того же дела Артемом Чекалиным Лерчек поделилась с подписчиками радостной новостью, что ждет ребенка от нового избранника, танцора из Аргентины Луиса Сквиччиарини.
Появление четвертого ребенка стало отдушиной Чекалиной в череде громких скандалов. Трое старших ее детей родились в браке с бывшим супругом Артемом Чекалиным.
Долгожданный малыш появился на свет 26 февраля. Но сразу после этого Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию. Позже возлюбленный блогера признался, что у Чекаленой рак с метастазами в легких, а подруга Алина Акилова уточнила диагноз — четвертая стадия рака желудка.
Известие стало неожиданным для поклонников блогера, однако они связали это заболевание с экстренной госпитализацией Лерчек в конце прошлого года. Тогда был риск выкидыша, однако врачи сохранили ребенка.
Правильное питание сдерживало развитие рака.
Удивило поклонников и то, что рак появился у человека, который буквально построил блог на правильном питании и принципах здорового образа жизни.
Лерчек не только рассказывала о правилах правильного питания, но и проводила соответствующие марафоны. Онколог Евгений Черемушкин, комментирую этот случай в беседе с aif.ru, отметил, что правильное питание могло сдерживать развитие онкологического заболевания.
«Правильно питаться — это хорошо. Но какую роль это играло в конкретном случае — неизвестно. Возможно, оно сдерживало фоновое развитие онкологического заболевания. На развитие болезни могли повлиять разные факторы: курение, даже пассивное, употребление консервантов, генетическая предрасположенность. Могла быть фоновая патология, например, давнишний гастрит. Здесь можно только предполагать. Точно можно сказать то, что характер лечения болезни был изменен беременностью», — пояснил эксперт.
Рак молодеет.
Черемушкин отметил, что средний возраст пациентов с раком желудка — порядка 50 лет и старше, однако заболевание постепенно молодеет.
По словам врача, причиной развития рака у Лерчек могли стать самые разные факторы, точно установить их невозможно.
«Рак желудка молодеет. При этом средний возраст пациентов с этим заболеванием — 50 лет и старше. Но все равно должны быть какие-то причины: образ жизни, вредные привычки и фоновые патологии. Рак — это болезнь стареющего организма, с каждым годом риски возрастают, потому что теряется контроль собственной иммунной системы, растет внутренний дисбаланс», — пояснил врач.
Главная опасность рака желудка — скрытое течение на ранних стадиях. Симптомы часто похожи на те, которые наблюдаются при обычных расстройствах пищеварения: тяжесть после еды, изжогу, периодическую тошноту.
Онколог подчеркнул, что рак желудка на четвертой стадии вылечить практически нереально.
Кто такая Валерия Чекалина?
Валерия родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. После окончания школы переехала в Москву и поступила Высшую школу бизнеса МГУ.
Блогерскую деятельность Валерия начала в 2018 году. Особая популярность пришла к ней после публикации откровенного поста с фото во время беременности. Позже контент блога сместился в сторону советов по фитнесу, питанию и похудению, а постоянными героями стали ее муж Артем и дети.
С Артемом Чекалиным они были в браке с 2012 по 2024 год. За это время у пары родилось трое детей: двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев.
Весной 2023 года в отношении супругов Чекалиных было возбуждено уголовное дело о неуплате НДС на сумму более 300 млн рублей, позже добавилось обвинение в отмывании денег. Однако к началу 2024 года оба дела были закрыты за отсутствием состава преступления.
Тем не менее, с октября 2024 года Валерия вновь оказалась под следствием и сейчас находится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе 250 млн рублей за границу.