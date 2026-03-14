Троих жителей Волгограда оштрафовали за использование пиротехники в Новый год

Волгоградцы уже отметили 23 Февраля и 8 Марта, когда их настигло наказание за фейерверки в новогодние праздники. Как сообщили в Дзержинском райсуде, накануне еще троих жителей Волгограда суд привлек к административной ответственности за использование пиротехники. За яркие залпы в январе они заплатят по 3 тысячи рублей штрафа каждый.
Фейерверки во дворах жилых домов на улицах Космонавтов и 8-й Воздушной армии Василий А., Александр Н. и Алексей Я. запускали еще с 1 по 4 января 2026 года. У каждого было от 2 до 8 залпов салюта 2 (3) класса опасности. А это нарушение постановления губернатора Волгоградской области и полного запрета на фейерверки вплоть до 20 января.
Постановления мирового судьи в законную силу еще не вступили, их можно обжаловать.