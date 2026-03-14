Омский вертебролог объяснил, как выбирать подушку без вреда для шеи

По словам вертебролога поликлиники Клинического медико-хирургического центра Вячеслава Витальевича, высота подушки должна заполнять пространство между матрасом и шеей. Так голова будет находиться на одной линии с позвоночником. Для сна на боку требуется высокая опора, равная ширине плеча. Тем, кто спит на спине, подойдет средняя высота — так подбородок не прижимается к груди и не запрокидывается. На животе врачи советуют спать без подушки либо с очень тонкой, хотя такая поза считается самой вредной.