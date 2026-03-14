Омский вертебролог объяснил, как выбирать подушку без вреда для шеи

О правильном выборе подушки рассказали в минздраве Омской области накануне, 13 марта. Здоровье позвоночника начинается с положения головы во сне, причем шейный отдел — самый уязвимый: через него проходят артерии, питающие мозг.
По словам вертебролога поликлиники Клинического медико-хирургического центра Вячеслава Витальевича, высота подушки должна заполнять пространство между матрасом и шеей. Так голова будет находиться на одной линии с позвоночником. Для сна на боку требуется высокая опора, равная ширине плеча. Тем, кто спит на спине, подойдет средняя высота — так подбородок не прижимается к груди и не запрокидывается. На животе врачи советуют спать без подушки либо с очень тонкой, хотя такая поза считается самой вредной.
Оптимальный в форма изделия — классическая прямоугольная с бортиком-валиком по краю и углублением в центре. Валик поддерживает шею, а углубление фиксирует голову. Жесткость подбирают индивидуально: подушка должна быть упругой, но комфортной. При остеохондрозе шейного отдела обычно рекомендуют среднюю жесткость или жесткие модели в зависимости от стадии. Мягкие изделия подходят только детям и людям без проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Важна и гигиена. Лучше выбирать наполнители, которые можно стирать. Это холлофайбер, современные синтетические заменители либо обладающие антибактериальными свойствами — латекс, гречка. В пуху и пере часто заводятся пылевые клещи, вызывающие аллергию.
Ранее в омском министерстве здравоохранения объяснили, почему кружится голова и как вернуть равновесие.
