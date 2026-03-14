В Ростовской области профильная математика стала самой популярной у сдающих ЕГЭ

Совсем скоро у школьников Ростова и области начнется горячая пора. До сдачи Единого государственного экзамена осталось несколько месяцев. По традиции, выпускникам предстоит продемонстрировать знания по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Еще две дисциплины старшеклассники выбирают сами.
В региональном министерстве образования «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» рассказали, какие предметы оказались самыми популярными у учеников в этом году.
— Согласно поданным заявлениям, лидерами у выпускников нашего региона традиционно стали обществознание, математика профильного уровня и информатика, — сообщили в областном минобре.
Специалисты добавили, что в последние годы предметы естественно-научной направленности тоже набирают популярность у одиннадцатиклассников.
Уже известно и количество ребят, которые будут сдавать ЕГЭ в этом году.
— Зарегистрировались более 17,5 тысячи человек, из них свыше 16,3 тысячи — выпускники текущего года, — уточнили в областном министерстве образования.
