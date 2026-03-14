Тигры продолжают угрожать домашним животным в Хабаровском крае

За неделю в регионе произошло три конфликта с амурскими тиграми.

Источник: AmurMedia

За прошедшую неделю, с 6 по 13 марта, в Хабаровском крае зафиксировано три конфликтных ситуации с участием диких животных. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

7 марта — амурский тигр убил собаку в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.

7 марта — амурский тигр утащил дворовую собаку в лесной массив с. Пушкино Бикинского муниципального района. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.

8 марта — замечены следы амурского тигра на дворовой территории в с. Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.

10 марта — замечены следы амурского тигра в с. Лончаково Бикинского муниципального района. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.

Жителей края просят быть внимательными и соблюдать правила содержания домашних животных в местах возможного появления хищников. В случае конфликтной ситуации с дикими животными необходимо незамедлительно обращаться по номеру экстренных служб 112.