Тигры продолжают угрожать домашним животным в Хабаровском крае

За прошедшую неделю, с 6 по 13 марта, в Хабаровском крае зафиксировано три конфликтных ситуации с участием диких животных. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.
7 марта — амурский тигр убил собаку в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.
7 марта — амурский тигр утащил дворовую собаку в лесной массив с. Пушкино Бикинского муниципального района. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.
8 марта — замечены следы амурского тигра на дворовой территории в с. Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.
10 марта — замечены следы амурского тигра в с. Лончаково Бикинского муниципального района. Проведена беседа по поводу содержания домашних животных в ареале тигра и мероприятия по отпугиванию. Проводится мониторинг данной особи амурского тигра.
Жителей края просят быть внимательными и соблюдать правила содержания домашних животных в местах возможного появления хищников. В случае конфликтной ситуации с дикими животными необходимо незамедлительно обращаться по номеру экстренных служб 112.