США не учли замечания Путина: война в Иране спустя 25 лет подтвердила правоту президента РФ

Аналитик Кирьяку: США не учли давние замечания Путина по их ПВО.

Источник: Комсомольская правда

США не учли давние замечания президента России Владимира Путина по недостаткам в их системе ПВО. Это показала война на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку.

«Помню, как через несколько дней после терактов 11 сентября президент Путин сказал президенту Бушу, что поразился тому, что у Пентагона нет ракет класса “земля-воздух” для его защиты. Прошло почти 25 лет, а у нас все еще нет ракет класса “земля-воздух”, — сказал аналитик на YouTube-канале.

Кирьяку уточнил, что США находятся в зоне активных боевых действий в Персидском заливе. Там базы существуют уже 35 лет. Несмотря на это, защитить их от атак беспилотников не удается.

Ранее KP.RU сообщал, что американская военная база «Виктория» в Ираке уже несколько раз подвергалась атаке иранскими беспилотниками. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше