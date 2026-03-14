В Москве ожидаются небольшая облачность и до 14 градусов тепла

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер южный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.
В Московском регионе до 09:00 мск 15 марта действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы.