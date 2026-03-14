Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали условия отключения отопления в квартирах

Депутат Аксененко: При температуре +8 начнут отключать отопление в квартирах.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме напомнили правило отключения отопления. Если в течение пяти дней среднесуточная температура держится выше +8°С, тогда подачу централизованного отопления прекращают. Как заявил РИА Новости депутат ГД Александр Аксененко, даже сильная жара не является основанием для досрочного завершения отопительного сезона.

«По закону подача тепла в многоэтажки с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней», — объяснил парламентарий.

По словам Аксененко, батареи отключают не одновременно: первыми от тепла отключают промпредприятия, офисы и общественные здания, затем — жилой фонд, и лишь после этого — школы, садики, больницы и соцучреждения.

Как пояснил депутат, среднесуточная температура вычисляется метеорологами путем восьмикратных замеров в день (каждые три часа) с последующим делением общей суммы на восемь.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что волна теплой погоды продержится в Москве с 10 по 20 марта.