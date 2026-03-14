Россиянам назвали условия отключения отопления в квартирах

В Госдуме напомнили правило отключения отопления. Если в течение пяти дней среднесуточная температура держится выше +8°С, тогда подачу централизованного отопления прекращают. Как заявил РИА Новости депутат ГД Александр Аксененко, даже сильная жара не является основанием для досрочного завершения отопительного сезона.
«По закону подача тепла в многоэтажки с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней», — объяснил парламентарий.
По словам Аксененко, батареи отключают не одновременно: первыми от тепла отключают промпредприятия, офисы и общественные здания, затем — жилой фонд, и лишь после этого — школы, садики, больницы и соцучреждения.
Как пояснил депутат, среднесуточная температура вычисляется метеорологами путем восьмикратных замеров в день (каждые три часа) с последующим делением общей суммы на восемь.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что волна теплой погоды продержится в Москве с 10 по 20 марта.