Эксперт Козловская: слово «редфлаг» не стоит использовать в сочинениях ЕГЭ

«В сочинениях ЕГЭ эти слова использовать не нужно, так как это новые заимствования, которые используются в неформальной коммуникации и не зафиксированы в толковых словарях. Если исходный текст посвящен проблеме новейших заимствований, употребление слов “редфлаг” и “гринфлаг” в обосновании своей позиции использовать, я думаю, можно, но как “антипример” — со всеми оговорками. Поскольку школьнику трудно написать лингвистический комментарий к неологизму, лучше все-таки не рисковать и вообще не использовать эти слова в сочинениях», — сказала Козловская.