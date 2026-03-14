Эксперт Козловская: слово «редфлаг» не стоит использовать в сочинениях ЕГЭ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Слово «редфлаг» еще не зафиксировано в академических словарях, и употреблять его в сочинении на ЕГЭ не рекомендуется, за исключением случаев анализа новейших заимствований с соответствующими оговорками. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская.
«В сочинениях ЕГЭ эти слова использовать не нужно, так как это новые заимствования, которые используются в неформальной коммуникации и не зафиксированы в толковых словарях. Если исходный текст посвящен проблеме новейших заимствований, употребление слов “редфлаг” и “гринфлаг” в обосновании своей позиции использовать, я думаю, можно, но как “антипример” — со всеми оговорками. Поскольку школьнику трудно написать лингвистический комментарий к неологизму, лучше все-таки не рисковать и вообще не использовать эти слова в сочинениях», — сказала Козловская.
По словам филолога, слово многозначно, но в современной речи наиболее актуальным является значение «тревожный сигнал», «тревожный звоночек», «маркер чего-либо неприемлемого». Первая фиксация слова в этом значении, по наблюдениям лингвистов, относится к 2019 году в цифровом дискурсе о криптовалютах, откуда оно «перекочевало» в сферу человеческих отношений.