Красноярец Алексей Бугаев стал двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр 2026 года

Горнолыжник из Красноярска Алексей Бугаев стал третьим на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен сборной России завоевал бронзу в гигантском слаломе.

Горнолыжник из Красноярска Алексей Бугаев стал третьим на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен сборной России завоевал бронзу в гигантском слаломе в классе LW 6/8−2 (поражение части руки). В первой попытке спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 05,71 секунды. Быстрее него выступили только швейцарец Робин Кюш (1:04,36) и француз Артур Боше (1:04,07). Во второй попытке Бугаев проехал еще быстрее — за 1:05,43, и с общим временем 2:11,14 удержал третью позицию. Серебро и золото в этой дисциплине завоевали Робин Кюш (2:09,72) и Артур Боше (2:07,76) соответственно. [caption id= «attachment_362313» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/olympic_russia[/caption] В пресс-службе Олимпийского комитета России сообщили, что Алексей Бугаев показал четвертый результат в супергиганте. Он отстал от француза Жюля Сегера, который показал третий результат, на 0,52 секунды. Напомним, что первую медаль уроженец Красноярска взял в первый день Паралимпийских игр в скоростном спуске.