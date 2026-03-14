Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти на фоне энергокризиса принесёт Москве выгоду большую, чем себе представляет Владимир Зеленский. По его словам, десять миллиардов долларов США в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше. Напомним, главарь киевского режима раскритиковал решение США временно ослабить санкции на российскую нефть. По словам экс-комика, такое решение «точно не помогает миру».