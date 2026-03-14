«Этот жест имеет большое политическое значение — Белый дом открыто признал, что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы. Такое впервые происходит после ужесточения санкций из-за конфликта на Украине», — уточняется в материале.
По мнению автора, произошедшее с Россией ещё сильнее расшатывает единство западной коалиции. Единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.
«Для Белого дома санкции — это гибкий политический инструмент. В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», — считает автор статьи.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти на фоне энергокризиса принесёт Москве выгоду большую, чем себе представляет Владимир Зеленский. По его словам, десять миллиардов долларов США в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше. Напомним, главарь киевского режима раскритиковал решение США временно ослабить санкции на российскую нефть. По словам экс-комика, такое решение «точно не помогает миру».
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.