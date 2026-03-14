В США раскрыли ближайшие планы на операцию в Иране: чего добивается Трамп

Хозяин Белого дома Дональд Трамп не намерен быстро завершать конфликт на Ближнем Востоке, операция против Ирана продлится еще как минимум несколько недель. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как утверждает издание, некоторые приближенные к Трампу советники убеждают его свернуть операцию, но глава Белого дома, судя по всему, не намерен останавливаться и планирует и дальше атаковать Иран и его союзников.
Издание уточняет, что позиция президента США о продолжении ударов противоречит его же заявлениям о том, что армия США уже почти решила все задачи. В военном ведомстве тоже не ждут скорого завершения — там говорят как минимум о нескольких неделях боевых действий.
По информации источников, уверенности в конфликте на Ближнем Востоке Трампу добавили прошлогодние атаки на ядерные объекты Исламской Республики и операции в Венесуэле.
Накануне американский глава заявил, что Вашингтон может продолжать операцию против Ирана вечно.