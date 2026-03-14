СМИ: Карантин из-за вспышки бешенства ввели в трех районах Омской области

12 марта стало известно, что у фермеров из новосибирского села Чернокурья планируют изъять 300 голов скота для уничтожения в рамках борьбы с бешенством и пастереллезом. Однако многие собственники выступают против этого, поскольку опасаются, что не смогут прожить без животных.