СМИ: Карантин из-за вспышки бешенства ввели в трех районах Омской области

На территории поселка Горячий Ключ в Омском районе, деревни Роза Долина в Азовском районе и в поселке Марьяновка введен карантин по бешенству. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта.
Ограничения будут действовать до 12 мая 2026 года. На этот период запрещено лечение больных восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок и отлов диких животных. Также в хозяйства, где зафиксированы очаги инфекции, запрещен доступ посторонних лиц, за исключением сотрудников ветеринарных служб, передает «КП» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что фермеры в Поволжье массово жалуются на уничтожение сотен коров под предлогом борьбы с пастереллезом — опасным для человека заболеванием. Уточняется, что Следственный комитет начал проверку возможных нарушений со стороны сотрудников Минсельхоза.
12 марта стало известно, что у фермеров из новосибирского села Чернокурья планируют изъять 300 голов скота для уничтожения в рамках борьбы с бешенством и пастереллезом. Однако многие собственники выступают против этого, поскольку опасаются, что не смогут прожить без животных.