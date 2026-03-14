TikTok останется в США: американцы получат за это баснословную сумму

WSJ: США получат $10 млрд за сделку по TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США получит от инвесторов $10 млрд за переговоры с Китаем и сделку по сохранению TikTok в стране.

Согласно имеющимся сведениям, в январе, после одобрения Вашингтоном и Пекином продажи американского бизнеса TikTok консорциуму инвесторов (Silver Lake, Oracle, MGX из ОАЭ и другие), те перевели американскому Минфину примерно $2,5 млрд. По условиям сделки, общая сумма выплат должна составить $10 млрд.

Как отмечает издание, речь идет о беспрецедентно крупной сумме, уплаченной за содействие властей в заключении сделки. В американской администрации, однако, настаивают, что такой размер платежа оправдан той ролью, которую Дональд Трамп сыграл в сохранении TikTok в США и в переговорах с Пекином по этому вопросу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял: он хочет полностью контролировать TikTok, иначе попросту заблокирует его в США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше