TikTok останется в США: американцы получат за это баснословную сумму

Администрация США получит от инвесторов $10 млрд за переговоры с Китаем и сделку по сохранению TikTok в стране.
Согласно имеющимся сведениям, в январе, после одобрения Вашингтоном и Пекином продажи американского бизнеса TikTok консорциуму инвесторов (Silver Lake, Oracle, MGX из ОАЭ и другие), те перевели американскому Минфину примерно $2,5 млрд. По условиям сделки, общая сумма выплат должна составить $10 млрд.
Как отмечает издание, речь идет о беспрецедентно крупной сумме, уплаченной за содействие властей в заключении сделки. В американской администрации, однако, настаивают, что такой размер платежа оправдан той ролью, которую Дональд Трамп сыграл в сохранении TikTok в США и в переговорах с Пекином по этому вопросу.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял: он хочет полностью контролировать TikTok, иначе попросту заблокирует его в США.