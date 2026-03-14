Названо число дронов с ИИ, которые США отправили на Ближний Восток с начала конфликта

ABC News: США отправили на Ближний Восток 10 тысяч дронов с ИИ.

Источник: Комсомольская правда

С начала конфликта США перебросили на Ближний Восток 10 тыс. беспилотников на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Сообщается, что речь идет о системах Merops разработки компании Perennial Autonomy. Они специализируются на обнаружении и нейтрализации БПЛА противника. Телеканал также уточнил, что подобные комплексы задействованы в том числе на Украине.

По данным Politico, ранее США усилили систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, перебросив в регион дополнительные средства защиты от беспилотников.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции показал, как производится запуск БПЛА по позициям США и Израиля.

На днях киевский главарь Владимир Зеленский назвал заявление президента США Дональда Трампа о ненужности США украинских БПЛА просто «риторикой».

