На улице в центре Петербурга спасли сову

Лесная гостья была дезориентирована и напугана и отбивалась от стаи ворон.

Источник: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на улице Итальянской сотрудница городского Комздрава спасла сову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На асфальте женщина обнаружила птицу 13 марта. Лесная гостья была напугана и дезориентирована, при этом её атаковала стая ворон. Сотрудница комитета посадила сову в пакет и принесла на работу.

Сотрудники комитета обратились за помощью в центр реабилитации животных. Волонтёры согласились забрать птицу. Они же и выяснили, что спасённой оказалась длиннохвостая неясыть. Как она оказалась в центре города, остаётся загадкой.

Напомним, в декабре биолог Павел Глазков обнаружил на Елагином острове сову, похожую на ястреба. В начале зимы пернатые хищники слетались в городские парки, потому что там есть мышевидные грызуны.