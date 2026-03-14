На улице в центре Петербурга спасли сову

В Санкт-Петербурге на улице Итальянской сотрудница городского Комздрава спасла сову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На асфальте женщина обнаружила птицу 13 марта. Лесная гостья была напугана и дезориентирована, при этом её атаковала стая ворон. Сотрудница комитета посадила сову в пакет и принесла на работу.
Сотрудники комитета обратились за помощью в центр реабилитации животных. Волонтёры согласились забрать птицу. Они же и выяснили, что спасённой оказалась длиннохвостая неясыть. Как она оказалась в центре города, остаётся загадкой.
Напомним, в декабре биолог Павел Глазков обнаружил на Елагином острове сову, похожую на ястреба. В начале зимы пернатые хищники слетались в городские парки, потому что там есть мышевидные грызуны.