Почти летнее тепло и сугробы: в марте синоптики обещают погодные аномалии

Март в столичном регионе продолжает демонстрировать сюрпризу от природы. Пока многие россияне ждут типичной весенней прохлады, синоптики фиксируют аномальную жару, которая уже бьет климатические рекорды. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова поделилась с aif.ru прогнозами о том, что ждет москвичей и жителей области в ближайшие дни. Это не просто потепление — это сдвиг климата, который меняет привычные представления о весне.
Рекорды тепла: 13,8°C в середине марта.
Как, отметила в разговоре с aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, март в этом году будет аномально жарким.
«Мы предполагали, что март будет с хорошей положительной аномалией температуры воздуха. Прогноз подтверждается, например, 13 марта максимальная температура достигла рекордных значений. В 15 часов по Москве было 13,8 градуса тепла на станции ВДНХ, по которой ведётся климатический мониторинг. Не исключено, что ещё и впереди будут следующие рекорды, в частности, может быть, и в воскресенье максимальная температура достигнет рекордных значений. Это касается не только Москвы, но и большинства городов центрального района», — сказала синоптик.
Такой скачок температуры — не случайность. По словам эксперта, очень тёплая для этих чисел марта погода сохранится практически до конца 2 декады.
«В ближайшие 10 дней осадков в виде снега не ожидается, погода сохранится у нас сухая и довольно солнечная. Температура будет сохранится выше климатической нормы на 5−8 градусов», — отметила собеседница издания.
Климат на вашей стороне: потепление XXI века.
Позднякова уточнила, что и в прошлом году в марте наблюдались несколько дней с рекордно высокой температурой.
«Практически все мартовские рекорды температуры принадлежат вот XXI веку. Это говорит о том, что у нас климат меняется в сторону потепления весеннего месяца», — резюмировала эксперт.
Этот тренд заметен не только в Москве. Центральный район России в целом входит в зону аномалий: от Твери до Владимира столбик термометра ползет вверх, опережая нормы на несколько градусов. Ученые связывают это с глобальным потеплением, но для жителей это повод порадоваться ранней весне. Солнечные дни без снега — идеальное время для городских праздников, пробежек и первых выездов на дачу. Однако синоптик напоминает: природа любит подкидывать неожиданности.
Ночные морозы и гололедица: не спешите с шинами.
Температура в Москве и области днем превышает отметку в 10 градусов тепла, но менять шины пока рано. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru обратила внимание на то, что ночью сохраняются минусовые температуры.
«Температура воздуха в ночные часы местами опускается до отрицательных значений. На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится», — сказала синоптик.
Эксперт подчеркнула, что пока земля ещё покрыта снегом, столбик термометра опускается ниже ноля, менять шины не нужно. Это классическая мартовская ловушка: днем жара расслабляет, а к вечеру и ночью температура опускается ниже нуля и в результате — скользкие дороги и риск аварий утром.