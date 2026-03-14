Прокуратура заинтересовалась неубранным снегом в Новосибирске

Прокуратурой Железнодорожного района города Новосибирска проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в связи с поступившей жалобой от активиста Евгения Митрофанова, предоставленной Сиб.фм, относительно неудовлетворительной уборки снега на территории обслуживаемой муниципальным казенным учреждением «Дирекция единого заказчика № 1» (МКУ «ДЭУ № 1») в зимний период текущего года.
Проверочные мероприятия подтвердили факты нарушения установленных норм содержания улиц и придомовых территорий, выразившиеся в недостаточной очистке дорожного полотна и тротуаров от снежных масс и образования наледи.
По итогам рассмотрения материалов прокурорского надзора вынесено официальное представление руководству учреждения с требованием принять необходимые меры для устранения указанных недостатков и недопущения аналогичных ситуаций впредь.
Стоит отметить, что ранее проведенный мониторинг дорожно-транспортных происшествий на территории региона показал, что порядка половины всех аварий связано именно с неудовлетворительным состоянием дорог вследствие плохой очистки покрытий от снега и льда.