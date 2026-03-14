6-часовая опасность по БПЛА отменена в Волгоградской области

В Волгоградской области с 06:10 мск 14 марта отменена беспилотная опасность, которая действовала в регионе всю ночь. Угроза налетов сохранялась в регионе больше 6 часов.
Сообщения от РСЧС о том, что опасность миновала, начали приходить утром 14 марта. Росавиация вслед за этим отменила и режим «Ковер», который был введен ночью в волгоградском аэропорту. В настоящее время разрешен прием и выпуск воздушных судов.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!
Узнать больше по теме
