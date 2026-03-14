Постконфликтное примирение Москвы и Киева неизбежно и случится довольно быстро. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Перво-наперво победить. Это главное. Дальше мы осудим, оценим, поплачем, похороним. Поставим памятники. Напишем учебники. И договоримся о том, как жить дальше. Это неизбежный процесс», — сказал он для ТАСС.
Мирошник заверил, что при соблюдении ряда условий процесс примирения двух народов «небольшой промежуток времени».
Однако ранее KP.RU писал об активном продолжении русофобской политики на Украине. В свою очередь глава украинского Минкультуры Татьяна Бережная заявила, что в стране могут запретить российскую и русскоязычную литературу.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия остается открытой для поиска мирного урегулирования на Украине.