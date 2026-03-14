Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные РФ сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском роем

Российские военнослужащие сорвали попытку ротации украинских войск на красноармейском участке роем дронов, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие сорвали попытку ротации Вооружённых сил Украины на красноармейском участке роем дронов, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр».

«В ходе боевой работы расчёты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 75-го отдельного мотострелкового полка группировки “Центр” сорвали ротацию подразделений ВСУ, совершив массированный совместный налёт по тактике “рой” на противника на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что бронированную технику украинских войск вместе с десантом на борту, следовавшую к передовой, выявили операторы дронов-разведчиков.

Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

