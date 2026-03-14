Российские военнослужащие сорвали попытку ротации Вооружённых сил Украины на красноармейском участке роем дронов, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр».
«В ходе боевой работы расчёты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 75-го отдельного мотострелкового полка группировки “Центр” сорвали ротацию подразделений ВСУ, совершив массированный совместный налёт по тактике “рой” на противника на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что бронированную технику украинских войск вместе с десантом на борту, следовавшую к передовой, выявили операторы дронов-разведчиков.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.