Иран ударил по базе Принц Султан: повреждены пять самолетов-заправщиков США

WSJ узнала о повреждении пяти самолетов США, речь идет об ударе по авиабазе.

Источник: Комсомольская правда

Пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил США получили повреждения в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

«Пять самолетов-заправщиков ВВС США были атакованы и получили повреждения на земле на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Речь идет о пяти самолётах, которые пострадали в ходе недавнего ракетного обстрела со стороны Ирана. При этом один из собеседников уточнил, что техника не была полностью уничтожена. Самолеты получили повреждения различной степени и сейчас проходят ремонт.

В результате атаки обошлось без жертв. Газета не уточняет о том, какие именно модели самолетов-заправщиков пострадали.

Ранее на западе Ирака потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Центральное командование США подтвердило потерю воздушного судна. По предварительной версии, к аварии мог привести резкий маневр уклонения.

Второй воздушный танкер, летевший в составе той же группы, получил серьезные повреждения хвостовой части. Он был вынужден совершить экстренную посадку в Израиле.

Позже в Пентагоне подтвердили потерю самолета-заправщика KC-135 во время военной операции против Ирана. Происшествие произошло в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость». Велись поисково-спасательные работы.

Как сообщал KP.RU, иранские силы сбили американский истребитель. Удар по боевому самолету США был нанесен в тот момент, когда он находился в небе над Кувейтом. Экипаж истребителя успел катапультироваться.

Также иранские силы заявили об уничтожении еще одного американского истребителя. По их данным, в воздушном пространстве был поражен боевой самолет F-15. Истребитель ВВС США был сбит подразделением противовоздушной обороны армии Ирана.

Иран уничтожил сразу три истребителя США. В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнили, что иранские силы противовоздушной обороны также поразили другую американскую военную технику.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше