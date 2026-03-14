Иран ударил по базе Принц Султан: повреждены пять самолетов-заправщиков США

Речь идет о пяти самолётах, которые пострадали в ходе недавнего ракетного обстрела со стороны Ирана. При этом один из собеседников уточнил, что техника не была полностью уничтожена. Самолеты получили повреждения различной степени и сейчас проходят ремонт.