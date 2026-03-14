NDTV: В Индии мать и брат убили девушку, чтобы спасти честь семьи

В Индии арестованы женщина и ее 26-летний сын по подозрению в убийстве 19-летней дочери и сестры. Как сообщает NDTV, причиной расправы стало стремление сохранить репутацию семьи после того, как девушка забеременела вне брака.
Фарзана познакомилась с молодым человеком по переписке. Он обещал жениться, но когда девушка забеременела, отказался от брака и настоял на аборте. Узнав об этом, мать Афсана вместе с сыном выгнала девушку из дома. Позже Фарзана обратилась в полицию с заявлением на возлюбленного, однако мать забрала его, опасаясь огласки.
В марте тело девушки нашли в поле с бутылкой яда рядом. Сначала мать обвинила в смерти отвергнувшего дочь парня, но следствие установило, что к отравлению причастны сама Афсана и ее сын. Оба задержанных признали вину, говорится в сообщении.
В Нидерландах пожилые супруги покончили с собой после конфликта с местными властями из-за проживания в дачном доме. Они жили в бунгало в дачном поселке дольше разрешенного срока из-за нехватки жилья и отсутствия альтернативного места. Отмечается, что у супружеской пары не было возможности ни быстро переехать, ни оплатить штраф.