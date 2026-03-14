В сливочном масле производителя из Приморья нашли дрожжи и плесень

Информацию о выявлении внесли в автоматизированную систему «Веста». Результаты переданы в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер. К слову, в этом году это уже третий случай обнаружения дрожжей и плесени в молочке, причем дважды нарушения фиксировали именно в сливочном масле местных производителей.