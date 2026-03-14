В сливочном масле производителя из Приморья нашли дрожжи и плесень

Специалисты Россельхознадзора обнаружили серьезное нарушение в продукции местного производителя. В партии сливочного масла, которое поставлялось в одно из социальных учреждений края, содержание дрожжей и плесневых грибов превысило норму в 14 раз. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Пробы отобрал госинспектор Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках государственного задания. Лабораторные испытания в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» проводились по 12 показателям. Вердикт неутешителен: масло не соответствует микробиологическим требованиям.
Появление плесени и дрожжей, как поясняют эксперты, говорит о нарушениях на каком-то этапе технологического процесса — возможно, при производстве, хранении или транспортировке.
Информацию о выявлении внесли в автоматизированную систему «Веста». Результаты переданы в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер. К слову, в этом году это уже третий случай обнаружения дрожжей и плесени в молочке, причем дважды нарушения фиксировали именно в сливочном масле местных производителей.