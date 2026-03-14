«Бук» пресёк удары украинских войск по тылам и гражданским объектам

Российские военные ликвидировали ракеты РСЗО HIMARS и беспилотные летательные аппараты самолётного типа Вооружённых сил Украины, которые были нацелены на гражданскую инфраструктуру и тыловые районы, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт ЗРК «Бук» российской группировки войск «Восток».
«Средствами радиолокационного обнаружения зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны “Бук-1” были зафиксированы малоразмерные высокоскоростные цели. По параметрам полёта объекты были идентифицированы как реактивные ударные беспилотники и снаряды РСЗО HIMARS. После захвата целей расчёты “Буков” уничтожили их на безопасном удалении, не допустив выхода в зону удара», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что расчёты ударных БПЛА выявили спрятанные группы бронеавтомобилей Humvee с личным составом и автомобили, следовавшие к району спешивания. Все цели были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.