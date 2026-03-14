Красноярка 14 раз не смогла сдать экзамен на права в ГИБДД, но приехала на очередную попытку за рулем

В Красноярске полицейские задержали женщину, которая приехала сдавать теоретический экзамен на права за рулем своей машины.
В ГИБДД пояснили, что накануне у здания МРЭО экипаж спецроты ДПС обратил внимание на неуверенно двигавшуюся в потоке машину. Управляла ей женщина, которая пояснила, что приехала сдавать теоретический экзамен для получения прав.
«В ходе проверки инспекторы также выяснили, что ранее она уже 14 раз предпринимала попытку сдать практический экзамен по вождению», — пояснили в Госавтоинспекции.
В отношении «автоледи» составлены административные материалы: — по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»; — по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Машину забрали на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством без специального права, а также использование поддельных документов представляют прямую угрозу безопасности всех участников дорожного движения.
Подобные действия ведут к серьезной административной и уголовной ответственности.