Вернулся из аптеки и умер: актер Бережнов из «Склифосовского» ушел внезапно

Жизнь Сергея Бережнова могла бы стать основой сценария увлекательного сериала. Получив медицинское образование, он несколько лет отработал в больнице, а затем резко сменил профиль, уйдя в кинематограф и театр. Он стал наставником, готовил юных актеров, активно снимался. Его жизнь оборвалась внезапно 12 марта. Каким он был и что стало причиной смерти, aif.ru рассказали его друзья.
Успел сходить в магазин и аптеку.
Сергей Бережнов умер скоропостижно, рассказала aif.ru друг семьи, кинорежиссер Ольга Грекова.
«Все случилось совершенно неожиданно. Еще днём Сергей ходил в магазин, в аптеку, его попросила жена купить мазь и еще что-то. Все было нормально, он ни на что не жаловался. И внезапно стало плохо. Буквально за какие-то минуты», — поделилась она.
Прибывшие на вызов врачи уже ничего не могли сделать.
«Точно причину смерти ещё сказали. Врачи, которые приехали, предварительно сказали, что по признакам или тромб, или инсульт», — отметила Грекова.
Как из врачей попасть в киноактеры.
Путь Бережнова в кинематограф был причудлив. По первому образованию он был медиком.
«У него уникальная судьба: он сначала получил медицинское образование, был реаниматологом-анестизиологом, спасал людей. И вдруг у него такой поворот, он поступает в театральный институт», — поделилась Грекова.
По ее словам, у Бережнова было много талантов. В 90-х вместе с товарищами он создал музыкальную группу, с которой активно гастролировал.
Сниматься Бережнов начал в 2000-х. Его приглашали на роли второстепенных, но ярких персонажей.
«Он был очень чутким, внимательным, слушающим актёром. Всегда очень переживал, получилось, не получилось. Готовился к роли, ему важно было узнать биографию своего персонажа для того, чтобы как понимать, как действовать, каким должен быть его персонаж. Все, конечно, знают сериал “Саша+Маша”, “Закрытая школа”, “Не родись красивой”. У него было достаточно много ролей. Они небольшие, но такие запоминающиеся, яркие», — рассказала Грекова.
В фильмографии Бережнова есть такие популярные проекты, как « “Люди Шпака”, “Воронины”, “Москва. Три вокзала”, “Закрытая школа”, “Оттепель”, “Склифосовский”, “Балабол”.
Наставник и самый лучший Дед Мороз.
Бережнов был не только врачом, актером, но и великолепным педагогом, наставником.
«Супруга Сергея — режиссёр детской театральной студии. Он подключался к этой работе, начал работать с детьми, и это было феноменально. У него были фантастические знания в области ораторского искусства и талант педагога. Он готовил чтецкие программы с детьми, его ученики становились дипломантами и лауреатами различных конкурсов. Потом его стали приглашать в жюри подобных проектов», — рассказала Грекова.
Собеседница издания отметила, что Бережнов также работал ведущим мероприятий, играл в новогодние праздники Деда Мороза.
«Его очень любили. Почему-то все ему дарили фигурки клоуна. У него собралась шикарная коллекция, просто феноменальная витрина с множеством клоунов, которых привозили из разных стран из разных стран», — добавила она.
Бережнов ушел внезапно. Он оставил десятки образов, которые создал в сериалах и полнометражных фильмах, добрую память у своих учеников и друзей. Они его проводят аплодисментами по старой театральной традиции.