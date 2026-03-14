Стало известно, когда завершится отопительный сезон в России

Среднесуточная температура должна держаться выше +8 градусов на протяжении пяти суток. Причём считают её не по дневному теплу, а по восьми замерам в день, включая холодные ночи.
Даже если внезапная жара простоит пять дней, это не повод выключать котельные, особенно в Сибири. Парламентарий привёл пример с Иркутском: там кратковременное потепление может резко смениться морозами, а запускать систему заново — процесс долгий и технологически сложный. Поэтому власти опираются не только на текущие показатели, но и на прогнозы синоптиков.
К тому же батареи во всём городе остывают не одновременно. В первую очередь тепло отключают на заводах и в офисах. Жилой сектор отключают поэтапно, а дольше всего система будет греть социальные учреждения — больницы, детсады и школы.
Ранее в Москве зафиксировали второй подряд мартовский рекорд тепла. К 13:00 13 марта максимальная температура воздуха в столице, замеренная на базовой метеостанции на ВДНХ, достигла 12,3 градуса по цельсию. Это на 0,8° выше чем было в этот день в 2002 году.
