Стало известно, когда завершится отопительный сезон в России

Даже если внезапная жара простоит пять дней, это не повод выключать котельные, особенно в Сибири. Парламентарий привёл пример с Иркутском: там кратковременное потепление может резко смениться морозами, а запускать систему заново — процесс долгий и технологически сложный. Поэтому власти опираются не только на текущие показатели, но и на прогнозы синоптиков.